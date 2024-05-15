Бузова пошла в разнос на изысканном вечере - еле сняли со стола

Яна Рудковская провела накануне изысканный вечер в честь своего подопечного Димы Билана. Музыкальный продюсер решила отметить выход нового парфюма артиста, который он создал в коллаборации с известным брендом. На праздник были приглашены близкие друзья и другие звезды, в числе которых оказалась и Ольга Бузова.

Для этого вечера певица выбрала утонченное черное платье по фигуре с цветочным принтом. Исполнительница хита "Мало половин" сделала легкий макияж и уложила волосы в изящные локоны. Образ Оли выглядел элегантным и подходящим под праздник, который устроила Рудковская. Однако поведение, как обычно, оставляло ожидать лучшего.

Даже на мероприятии, посвященном Билану, артистка смогла перетянуть внимание на себя и устроила шоу из приличного приема. В какой-то момент Оля запрыгнула на стол и, растолкав ногами дорогую посуду и салфетки, начала выплясывать и подпевать артисту на сцене. Все это время Бузову придерживали за руку, чтобы она не упала, а потом с трудом сняли со стола.





Стоит отметить, что такое поведение для Ольги не редкость. Буквально несколько дней назад на премии"Жара Music Awards" артистка разрыдалась, когда произносила речь. В какой-то момент звезда рухнула на сцену и начала отжиматься прямо в вечернем платье и на каблуках.