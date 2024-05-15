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Среда 15 мая

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Вот кто стоит за появлением Ольги Бузовой на ТВ: кому она обязана?

Вот кто стоит за появлением Ольги Бузовой на ТВ: кому она обязана?

Ровно 20 лет назад Ольга Бузова появилась на телевидении. Она предстала перед зрителями реалити-шоу "Дом-2", который тогда набирал популярность. Сегодня же она является не просто телезвездой, а поп-дивой, имя которой знает вся страна. Но кому же она обязана? Кто приложил руку к популярности Ольги?

Оказывается, ключевую роль в этом сыграла ее сестра Анна, которая без ведома Ольги записала ее на кастинг "Дома-2". В то время семья Бузовых активно следила за реалити-шоу "Большой брат", и именно тогда Анна предложила сестре попробовать свои силы в подобном проекте.

Вопреки собственным сомнениям и приоритету образования, Ольга согласилась посетить кастинг. К счастью, в день прослушивания у нее не было занятий в университете, и она была свободна. Из 40 тысяч претендентов Бузова была выбрана для участия в проекте. Несмотря на то, что она должна была стать одной из первых участниц "Дома-2", начало ее участия отложилось из-за сессии в университете.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Поддержка семьи играла значительную роль на всех этапах участия Ольги Бузовой в проекте. Ее отец помогал со сборами и провожал на кастинг, в то время как мать находилась в отпуске. Пока Ольга принимала участие в шоу, семья записывала едва ли не каждый выпуск на видеокассеты.

15 мая 2024, 20:49
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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