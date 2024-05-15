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Среда 15 мая

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"Любви к стране у нее не было": почему Алла Пугачева не заслуживает прощения

Известная певица отказалась прощать Аллу Пугачеву.

Переезд Аллы Пугачевой за границу, который произошел два года назад, до сих пор вызывает обсуждения. Так, в недавнем интервью певица Мариам Мерабова выразила свою точку зрения по поводу эмиграции артистки. Она призналась, что не была удивлена решением исполнительницы хита "Миллион алых роз" покинуть страну, так как та якобы никогда не проявляла особой привязанности к своей родине и не демонстрировала уважения к народу. Мерабова подчеркнула, что ее слова не относятся к творчеству артистки, среди которого, несомненно, много произведений искусства. 

"Особой любви к стране у нее не было", – сказала Мириам.

Мерабова также выразила сомнение в том, что общество должно простить Аллу Пугачеву в случае ее возвращения. Она отметила, что певица ранее делала резкие заявления в адрес тех, кто любит свою страну, называя их "рабами" и "холопами". Эти слова вызвали большой резонанс и недоумение среди публики.

Напомним, Алла Пугачева в своих публикациях выражала радость от того, что неприязнь к ней исходит от людей, которых она сама не выносит. Она считает, что если бы эти люди ее одобряли, это означало бы, что она зря потратила свою жизнь на творчество.

Ранее Филипп Киркоров объяснил решение Аллы Пугачевой перебраться за границу. По словам певца, это обусловлено преданностью певицы своему мужу. Слова артиста приводил женский журнал "Клео.ру".

15 мая 2024, 18:36
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
VK Видео / @absatzmedia✓ Надежный источник

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