"Не одинока": подруга выдала правду про Ольгу Бузову

В 2021 году очередной роман Ольги Бузовой закончился неудачей. Тогда телезвезда спустя полтора года отношений рассталась с блогером и исполнителем Давидом Манукяном, более известным как Дава. С тех пор поп-дива живет одна и даже, как она сама рассказывала, не позволяет себе интимную близость по дружбе.

Однако Бузова не испытывает ощущения одиночества, хотя иногда, возможно, она чувствует внутреннюю пустоту после возвращения домой. Об этом поведала подруга телезвезды Ольга Десятовская. В рутуб-шоу "Много половин" отметила, что телеведущая не упускает из виду важные аспекты своей жизни и верит, что настоящее женское счастье еще впереди.

"Я не могу сказать, что она одинока", – подчеркнула Десятовская.





По ее словам, судьба Ольги Бузовой сложилась таким образом, что рядом с ней пока не оказались те люди, которые были бы способны по-настоящему ценить ее безграничную любовь. Мол, она еще не нашла того человека, который был бы достоин ее чувств и мог бы полностью разделить их. По словам подруги, когда Бузова влюбляется, она полностью погружается в отношения и готова отдать все силы и эмоции своему партнеру, независимо от его социального статуса. Такова правда про 38-летнюю телезвезду.

Однако полная самоотдача иногда оборачивается против нее самой: партнеры начинают принимать ее любовь как должное и даже использовать ее в своих интересах, отметила Десятовская. Но, несмотря на это, подруга настроена оптимистично и считает, что истинное счастье обязательно найдет Ольгу Бузову в будущем.