"Отмененная" в России Орбакайте готовится к чесу по Израилю

В этом году концерты Кристины Орбакайте в российских городах были внезапно отменены. Также в ближайшем будущем не стоит ждать выступлений артистки на мероприятиях в России. Но без работы дочь Аллы Пугачевой не осталась. Сейчас артистка готовится к чесу по Израилю. В своем личном блоге певица сообщила, что выступит в нескольких городах на Ближнем Востоке.

Концертный маршрут Орбакайте включает выступления в таких городах, как Тель-Авив и Хайфа. Там она появится в следующем месяце. Цены на билеты на ее концерты начинаются от 6,5 тысячи рублей. За лучшие места в зале фанатам придется заплатить примерно 11,3 тысячи.

Будет ли присутствовать Алла Пугачева на концерте дочери в Израиле, пока остается только гадать. Говорят, Кристина Орбакайте находится не в лучших отношениях с матерью из-за разных взглядов на насущные вещи. Но это лишь слух, который не имеет ни малейших доказательств.

К слову, скоро Кристина Орбакайте, как писали СМИ, должна решить вопрос с продажей дома в Подмосковье. Якобы в том числе ради этого артистка прилетит на родину. О какой недвижимости идет речь, рассказывал женский журнал "Клео.ру".