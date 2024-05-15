"Произойдет ужасное": предсказания индийского пророка уже начинают сбываться

Абигья Ананд – один из самых популярных пророков, к которому прислушиваются люди на всей планете. 18-летний юноша часто приоткрывает завесу тайны будущего и позволяет обычным людям узнать то, что их ждет впереди. Именно индийский предсказатель несколько лет назад предрек человечеству COVID-19.

По словам Абигья, апрель этого года стал рубежом тяжелого периода. Закончатся страшные катастрофы и пандемии. Однако простым текущий год тоже назвать нельзя. Как минимум до конца декабря Марс будет оказывать сильное влияние, что не сулит ничего хорошего. Так, по словам пророка, все это время нужно беречь себя от всяческих болезней.

Проверять на прочность человечество продолжит и природа. Людям будут противостоять воздух, огонь и вода. По словам Ананда, из-за этого Землю ожидает множество землетрясений в самых разных частях планеты, иногда даже там, где их никогда не было.

Неутешительный прогноз пророк дал и относительно конфликтов. По словам индийского предсказателя, еще как минимум пять лет они будут только нарастать. Точных дат он сказать не смог, но предупредил, что может случиться что-то страшное.

"Есть вероятность, что противостояния вспыхнут с новой силой и произойдет нечто ужасное", – заявил ясновидящий.

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