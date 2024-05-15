Раскинулась на кровати, светя грудью: в Сеть попали постельные снимки Анфисы Чеховой

В этом году Анфисе Чеховой исполняется 47 лет. Несмотря на это, теледива остается одной из самых красивых женщин России, а половина мужчин страны сходит по ней с ума так же, как и раньше. Сама ведущая заявляет, что у нее нет никаких секретов, нужно просто следить за внешностью и искренне любить себя.

Советами на эту тему Анфиса часто делится в своем блоге. В соцсетях звезда рассказывает о похудении, спорте и красоте, подкрепляя все это снимками с идеальной внешностью. В этот раз телеведущая решила показать совсем пикантные фото из постели. Звезда снялась, раскинувшись на отельной кровати в одном купальнике.

"Уже послезавтра вернусь в Москву и с головой уйду в работу. Не терпится уже. В этом году у меня столько энергии и планов, что отдыхать и расслабляться мне не очень заходит. Решила провести майские в Дубае и измаялась вся от безделья. Хотя бездельничать обычно я очень люблю", – написала теледива.





Порадовала поклонников Анфиса Чехова и снимками из бассейна. На кадрах все в том же купальнике, эффектно подчеркивающем грудь телеведущей, она снялась в воде. Фанаты осыпали звезду комплиментами.

"Прекрасная Анфиса! Вы красавица и сексуальная девушка, и умная! У Вас красивая и замечательная фигура!", "Мадонна, глаз не отвести", – написали комментаторы.





Ранее сообщалось, что оставшаяся без денег Анфиса Чехова не смогла заплатить таксисту.