Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений

Александр Домогаров окончательно разорвал отношения с Театром имени Моссовета, в котором прослужил больше 30 лет. После ухода актер даже не захотел видеться со своими теперь уже бывшими коллегами, и заявление об увольнении принесла его директор Ирина Чеботарева-Явкина. Шоумен отработает последние 14 дней и с 28 мая больше не появится на сцене.

К слову, это уже вторая попытка Домогарова покинуть театр. Первая была несколько лет назад. Тогда он остался на сцене из-за спектакля "Ричард III", который так дорог ему и зрителям. Теперь же Александр принял окончательное решение, и на то были веские причины, уверяет актер.

По словам звезды "Бандитского Петербурга", после смены руководства работа в театре была настоящим мучением. Домогаров был полностью не согласен с тем, как вели дела новый худрук и директор. Актер уверяет, что его намеренно принижали. Например, не указывали имя в анонсах "Ричарда III", а также специально назначали его представление на самую невостребованную дату.

Терпеть весь происходящий беспредел ради своих зрителей Александру приходилось четыре года. Артист отмечает, что пытался поговорить с руководством, однако ничего хорошего из этого не вышло. Точкой невозврата стало то, что в постановке "Ричард III" важную роль отдали актрисе, которая отрепетировала ее лишь дважды.

"Но надо признать, что спектакля «Ричард III» – той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, – больше нет", – объявил звезда.

Ранее стало известно, что Домогаров может закончить карьеру из-за проблем с позвоночником.