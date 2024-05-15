Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата

Нашумевший турецкий сериал "Постучись в мою дверь" решили переснять в России. Работы над проектом стартовали год назад. На съемочной площадке турецкой версии кипели настоящие страсти. Актеры, исполнившие главные роли Ханде Эрчел и Керема Бюрсина, начали и в жизни испытывать чувства друг к другу и закрутили роман. Решили не отставать от своих заграничных коллег и русские Серкан Болат и Эда. Накануне появилась новость о том, что Лиана Гриб, которая исполнила роль возлюбленной главного красавчика сериала, напала на его реальную жену.

Согласно СМИ, все произошло еще пять месяцев назад. На светском мероприятии актриса подошла к Елене Еременко и заявила, что чувства на экране переросли в настоящие, и сейчас она с Никитой Волковым не просто коллеги.





Жена актера пыталась вразумить Гриб словами: "Где ты, а где я". После этого Лиана не стерпела и повалила Еременко на пол и чего начала избивать, нанося удары по голове и лицу. Медики диагностировали супруге Волкова сотрясение и черепно-мозговую травму. Елена написала заявление в полицию.

Юрист Никита Некрасов рассказал, какое наказание грозит Лиане. По словам эксперта, это зависит от степени тяжести побоев. Если это были незначительные телесные повреждения, то Гриб отделается несколькими сутками ареста либо штрафом и исправительными работами. Если же были нанесены серьезные травмы, то актрисе грозит уголовное дело.

"И тогда то лицо, которое избило эту потерпевшую девушку, понесет наказание до трех лет лишения свободы", – подытожил юрист.

Впрочем, сама Гриб отрицает, что избила Еременко. Она заявила, что жена Волкова просто не может справиться с ревностью, а между ней и Никитой нет никаких отношений, кроме рабочих.

Ранее стало известно, что любимый мужчина избил Анфису Чехову. Она рассказала о пережитом на всю страну.