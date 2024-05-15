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Среда 15 мая

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СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия

СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия

Музыкант был госпитализирован в начале мая.

Народного артиста России Николая Носкова экстренно госпитализировали 3 мая. Тогда 68-летний артист жаловался на слабость и сильный кашель. Медики диагностировали ему пневмонию и оставили в больнице под наблюдением специалистов. Известно, что артист находился в пульмонологическом отделении в состоянии средней тяжести.

Сейчас стало известно, что на фоне респираторного заболевания у Носкова появились осложнения. Медики обнаружили у певца закупорку легочной артерии или тромбоэмболию. 

Помимо этого, у Николая Ивановича развилась легочная недостаточность, кроме того, он страдает от дисбактериоза. Сообщается, что состояние артиста оценивается как средней тяжести. Еще 8 мая музыканту назначили более серьезное лечение из-за болей в руках и ногах. Врачи посоветовали артисту делать гимнастику, чтобы разработать проблемные места. 

Напомним, семь лет назад Носков уже сталкивался с серьезным недугом. Тогда музыканта увезли на скорой с инсультом и тромбом. Однако Николай Иванович смог собрать все силы в кулак и практически полностью восстановился. Артист даже вернулся к музыке, однако последствия тяжелой болезни периодически дают о себе знать. 

Ранее женский журнал "Клео.ру" сообщал о состоянии выписанного из больницы Юрия Куклачева. Артисту прочат пять лет спокойной жизни. 

15 мая 2024, 09:15
Николай Носков. Фото: скриншот YouTube /@user-gn5gx8ry1w
Елизавета Федорова
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