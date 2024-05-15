СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия

Народного артиста России Николая Носкова экстренно госпитализировали 3 мая. Тогда 68-летний артист жаловался на слабость и сильный кашель. Медики диагностировали ему пневмонию и оставили в больнице под наблюдением специалистов. Известно, что артист находился в пульмонологическом отделении в состоянии средней тяжести.
Сейчас стало известно, что на фоне респираторного заболевания у Носкова появились осложнения. Медики обнаружили у певца закупорку легочной артерии или тромбоэмболию.
Помимо этого, у Николая Ивановича развилась легочная недостаточность, кроме того, он страдает от дисбактериоза. Сообщается, что состояние артиста оценивается как средней тяжести. Еще 8 мая музыканту назначили более серьезное лечение из-за болей в руках и ногах. Врачи посоветовали артисту делать гимнастику, чтобы разработать проблемные места.
Напомним, семь лет назад Носков уже сталкивался с серьезным недугом. Тогда музыканта увезли на скорой с инсультом и тромбом. Однако Николай Иванович смог собрать все силы в кулак и практически полностью восстановился. Артист даже вернулся к музыке, однако последствия тяжелой болезни периодически дают о себе знать.
Ранее женский журнал "Клео.ру" сообщал о состоянии выписанного из больницы Юрия Куклачева. Артисту прочат пять лет спокойной жизни.