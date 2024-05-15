"Опасаются и боятся": Валерия нашла объяснение одиночеству Бузовой

На торжестве, посвященном 20-летию телевизионной карьеры Ольги Бузовой, певица Валерия высказалась о личной жизни поп-дивы. Народная артистка России попыталась найти объяснение одиночеству 38-летней знаменитости и, кажется, нашла.

По мнению Валерии, проблема заключается в том, что большинство мужчин чувствуют страх перед независимыми и сильными женщинами, такими как Бузова. Певица отметила, что мужчинам сложно принять идею равноправного партнерства с женщиной, которая обладает выраженным характером и самодостаточностью.

"Мужчины, за редким исключением, опасаются и боятся сильных женщин", – сказала супруга Иосифа Пригожина.

Валерия подчеркнула, что многие мужчины предпочитают оставаться в позиции лидера и доминировать в отношениях, что становится препятствием для построения отношений с женщинами, имеющими сильную личность. Вместе с тем певица выразила надежду, что Ольге Бузовой удастся встретить человека, который будет ценить и уважать ее за ее качества и достоинства.

Напомним, карьера Ольги Бузовой началась в 2004 году, когда она появилась на телевизионном проекте "Дом-2". Она стала одной из самых ярких участниц, поэтому спустя несколько лет заняла место ведущей. В 2016-м стартовала музыкальная карьера Бузовой. В 2020-м Ольга покинула реалити-шоу, посвятив себя новым ТВ-проектам.