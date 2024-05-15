Волочкова светит голой грудью на пляже: Судачат за спиной

Недавно Анастасия Волочкова вновь лишила своих подписчиков возможности комментировать ее публикации в популярной социальной сети. Очевидно, так артистка отбивается от хейтеров, которые не прекращают критиковать ее поведение.

Балерина убеждена, что ей все завидуют, поэтому не перестают писать ей едкие комментарии. В частности, артистку критикуют за пристрастие к алкогольным напиткам. Она же в последнее время не раз заявила, что больше не употребялет спиртное.

В недавней публикации в соцсети Анастасия вновь обратилась к злопыхателям. Она написала, что любые разговоры, которые ведутся о ней за ее же спиной, ей безразличны.

"Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина", – высказалась балерина.

Вместе с этой надписью Анастасия Волочкова прикрепила довольно откровенный снимок, сделанный на Мальдивах. Она выложила фото, на котором позирует обнаженной по пояс, повернувшись спиной к камере смартфона. Очевидно, артистке пришлось на некоторое время светить голой грудью на пляже ради красивого кадра.



