Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков"

Елена Воробей и Евгений Петросян – давние знакомые и коллеги. Одно время им даже приписывали роман, однако слухи не подтвердились. Кроме того, в то время комик уже был в отношениях с нынешней женой Татьяной Брухуновой. Эти отношения общественность шокировали куда больше, ведь девушка младше юмориста на 44 года.
С новой силой о паре заговорили, когда сначала супруга Петросяна родила сына Вагана, а в этом году объявила, что снова сделала папой 78-летнего Евгения Вагановича. Многие не поверили, что супруги справились сами, и подозревали, что они обратились за помощью к сурмаме. Однако сама Брухунова все отрицала.
Пересуды об этой ситуации не утихают до сих пор, и даже некоторые коллеги осуждают позднее отцовство Петросяна. А вот Елена Воробей поддержала юмориста и заявила, что тот был лишен радости родительства в молодости, так пусть насладится сейчас. По словам пародистки, первая дочь Евгения Вагановича видела отца лишь на фотографиях. Сейчас же артист может позволить себе и появляться на сцене, и уделять время малышам.
"Жизнь всегда пишется без черновиков! Так что желаю счастья молодым и зрелым родителям", – высказалась артистка.
Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой женой Петросяна. Девушка была помощницей юмориста, и между ними возникли чувства. На тот момент Евгений Ваганович был женат на Елене Степаненко. Этот брак распался со скандалом.
Ранее жена Петросяна огорошила всех признанием о своем диагнозе. Татьяна заявила, что это очень тяжелый недуг.