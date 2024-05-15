Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков"

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Среда 15 мая

11:23Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков" 10:39Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений 09:55Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились 09:15СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия 08:48Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата 04:23"Произойдет ужасное": предсказания индийского пророка уже начинают сбываться 01:06Раскинулась на кровати, светя грудью: в Сеть попали постельные снимки Анфисы Чеховой 22:04Билан впал в депрессию из-за провала в личной жизни: Справляться нужно самому 21:34Ксения Бородина в шоке от "Евровидения-2024": Катастрофа просто 20:53Почему Киркоров жаждет наказать Успенскую: Намек на нетрадиционные предпочтения 20:39Благоприятные дни для маникюра в июле 2024 года 20:09"Раз в неделю": как изменится шоу "Вечерний Ургант", вернувшись в эфир 19:31"Сложно и больно ": перенесшему инфаркт Куклачеву прочат пять лет спокойной жизни 18:47"Не продержалась и двух недель": МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе 17:28Известный продюсер указал на ошибку молчаливого Урганта: Травля из-за этого 17:18Детская мода на лето 2024 года: обзор актуальных трендов и элементов гардероба 16:51Получившая награду Лорак внезапно заговорила о Ротару: Я и подумать не могла 16:07"Это был не Валентин": пришедший к умирающему Юдашкину Киркоров потерял дар речи 14:38Молодая шатенка, противоположность Пугачевой: вот на ком едва не женился Галкин* 14:14Благоприятные дни для операций в июле 2024 года 13:37Адвокат скандально известного репера Vacio прокомментировал слухи об отъезде музыканта 13:05Тодоренко открыто рассказала о третьей беременности: "Чувствую себя богиней материнства" 11:15Доктор в шоке убежал в угол: Волочкова уселась на шпагат в кресле стоматолога 10:38Бывшая жена Андрея Разина попала в больницу после проклятий продюсера 10:05Бородина влепила пощечину бывшему мужу после его свадьбы: "Психика дороже" 09:29Зареванная Бузова рухнула на сцене из-за критики: свидетелями стали тысячи человек 08:37Иван Ургант покинул Россию после провала на сцене: подался, куда глаза глядят 04:45Дерматолог рассказал, как ухаживать за жирной кожей летом 01:11"Потеряли контакт": друзья Кейт Миддлтон не могут связаться с принцессой Уэльской 23:52Лунный календарь здоровья на июль 2024 года 21:26Алена Блин мечтает позвать Владимира Путина на интервью 21:00Тонкости характера Весов: чем отличаются люди, родившиеся в разные декады 20:12Модные кепки 2024 года: обзор актуальных моделей для лета и других сезонов 19:41Сможет ли Пугачева спасти Макаревича* от статьи? 18:34Скандал с участием Киркорова и Успенской в разгаре: дело дошло таки до суда 16:39"Ветераны России" требуют проверить Макаревича* на экстремизм из-за пранкеров 15:49Валерия разозлилась на Пригожина из-за видео: Я тебе что, Волочкова? 14:55Бузова публично рассказала о своем "европейском" возлюбленном: "Идеальный" 14:11Лев Лещенко рассказал о скромных доходах 13:37Убрал гроб, но не остановился: 31-летний сын Елены Яковлевой удивил поклонников 11:43С пустым ведром и сухой тряпкой: SHAMAN опозорился на встрече с мальчиком-поклонником 10:51Звезде фильма "Любовь и голуби" Наталье Теняковой срочно понадобилась помощь врачей 10:19Волочкова честно рассказала о своей зависимости: Это не алкоголь 09:30Растрепанная и сгорбленная: поклонники Пугачевой прослезились от вида легендарной певицы 08:45"Зачем так много денег": сделавший предложение Харламов в шоке от запросов Ковальчук 04:08Какой у вас психологический возраст? Пройдите тест и узнайте! 00:27"Не надо петь": Гагарина назвала идеальную работу для Бузовой 20:15Помело: польза и вред для здоровья - описание полезных свойств фрукта и противопоказаний к его употреблению 16:41Вкусный маринад для шашлыка из курицы: лучшие рецепты и секреты приготовления мяса 12:12Победитель "Евровидения-2024" лишился награды сразу после ее вручения
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Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков"

Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна:

Артистка считает, что комик был лишен радости отцовства.

Елена Воробей и Евгений Петросян – давние знакомые и коллеги. Одно время им даже приписывали роман, однако слухи не подтвердились. Кроме того, в то время комик уже был в отношениях с нынешней женой Татьяной Брухуновой. Эти отношения общественность шокировали куда больше, ведь девушка младше юмориста на 44 года. 

С новой силой о паре заговорили, когда сначала супруга Петросяна родила сына Вагана, а в этом году объявила, что снова сделала папой 78-летнего Евгения Вагановича. Многие не поверили, что супруги справились сами, и подозревали, что они обратились за помощью к сурмаме. Однако сама Брухунова все отрицала. 

Пересуды об этой ситуации не утихают до сих пор, и даже некоторые коллеги осуждают позднее отцовство Петросяна. А вот Елена Воробей поддержала юмориста и заявила, что тот был лишен радости родительства в молодости, так пусть насладится сейчас. По словам пародистки, первая дочь Евгения Вагановича видела отца лишь на фотографиях. Сейчас же артист может позволить себе и появляться на сцене, и уделять время малышам. 

"Жизнь всегда пишется без черновиков! Так что желаю счастья молодым и зрелым родителям", – высказалась артистка.

Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой женой Петросяна. Девушка была помощницей юмориста, и между ними возникли чувства. На тот момент Евгений Ваганович был женат на Елене Степаненко. Этот брак распался со скандалом. 

Ранее жена Петросяна огорошила всех признанием о своем диагнозе. Татьяна заявила, что это очень тяжелый недуг. 

15 мая 2024, 11:23
Елена Воробей. Фото: скриншот YouTube /@Genotek_Russia
Елизавета Федорова
СтарХит✓ Надежный источник

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