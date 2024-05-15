"Дело принципа": вот почему на самом деле Боня решила остаться в России

44-летняя телезвезда Виктория Боня в недавней беседе с прессой рассказала о своем решении вернуться в Россию после 12 лет жизни за границей. Как известно, все это время знаменитость жила в Монако, где активно посещала светские мероприятия, в частности, Каннский кинофестиваль.

Виктория объяснила, что ее решение остаться в России было обусловлено желанием быть рядом с соотечественниками и поддерживать страну, особенно в столь сложный период. Она отметила, что даже отклонила недавнее предложение от представителя Forbes Monaco.

"Для меня важно быть со своей страной. Потому что это дело принципа, дело чести", – заявила Боня во время неформального разговора с журналистами.

По поводу своего участия в Каннском кинофестивале в этом году Виктория упомянула, что планирует посетить его позже. Это связано с тем, что она пока вынуждена жить на две страны из-за дочери, которая по-прежнему проживает в Монако. Сейчас, кстати, девочка в Москве. Она вместе со своей матерью посетила торжество по случаю 20-летия телевизионной карьеры Ольги Бузовой. Анжелика была рада познакомиться с 38-летней российской поп-дивой.