Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились

Больше двух лет назад Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и обосновалась в Израиле. Поговаривали, что артистка купила роскошную виллу за границей задолго до эмиграции. Однако и там Примадонна не смогла спокойно жить. Из-за разгоревшегося на Святой земле конфликта певица периодически покидает страну.

Впрочем, об этом семейство распространяться не спешит. Еще несколько недель назад Максим Галкин* уверял всех, что находится в Израиле, в то время как, по сведениям СМИ, был на Кипре. Не любит об этом рассказывать и Алла Борисовна. Однако теперь Пугачева сама себя рассекретила. На днях звездная пара посетила концерт группы ДДТ, который прошел на Кипре.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" поделилась в своем блоге кадрами из зрительного зала и с солистом коллектива Юрием Шевчуком.

"Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", – выразила эмоции артистка.





На концерт Примадонна пришла в кожаных лосинах и салатовом пиджаке. Прическа Пугачевой была взъерошена, однако лицо выглядело здоровым и свежим, а не осунувшимся, как на последних фото.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказал, на ком едва не женился Галкин*. Молодая шатенка, полная противоположность Пугачевой.

*Признан иноагентом на территории РФ