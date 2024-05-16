"Бойфренд" Муцениеце чуть не изменил ей на вечеринке: Прямо на глазах у Агаты

Уже несколько месяцев Агата Муцениеце и Иван Чуйков пытаются заставить всех думать, что между ними роман. Звезды выкладывают совместные горячие снимки и вдвоем посещают светские мероприятия. Некоторые не верят актрисе и шоумену, однако поклонники искренне рады за них.

Особенно фанаты оценили парные наряды, в которых Чуйков и Муцениеце посетили pre-party премии RU.TV. Звезды облачились в белоснежные брючные костюмы. На Агате был укороченный пиджак, обнажающий стройную талию. Перед камерой артисты позировали в обнимку, мило улыбаясь, некоторые отметили, что оба буквально светятся от счастья.





На протяжении всего вечера взгляды присутствующих были прикованы к этой паре. В какой-то момент актриса и шоумен вышли на сцену и исполнили вместе песню. Зал разразился бурными аплодисментами, а многие не могли скрыть удивление.

Впрочем, на этом Чуйков не перестал шокировать публику. Стоило Агате на секунду отойти от своего партнера, как тот чуть не "изменил" ей. Оставшийся в одиночестве телеведущий начал тянуть руки к ягодицам блогерши Виолетты Чиковани, пока та танцевала тверк. К слову, звезда интернета вовремя закончила выполнять характерные танцу движения, и Иван не успел "приложиться" к формам девушки.

Напомним, аналогичная история в жизни Агаты уже случалась. Экс-бойфренд Муцениеце Владимир Перельман изменил ей прямо у нее на глазах. Актриса и ресторатор были в клубе на вечеринке, где возлюбленный звезды начал целовать другую девушку.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце впервые публично заговорила с бывшим мужем Павлом Прилучным.