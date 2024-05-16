Бывшую жену Гуфа жестоко избил любимый мужчина: "Все это при детях"

Бывшая жена репера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала, что два месяца назад стала жертвой насилия. Ее жестоко избил некогда любимый мужчина – экс-супруг Дмитрий Анохин. Они развелись четыре года назад. За процессом наблюдало огромное количество людей, ведь телеведущая не стеснялась выносить подробности на всеобщее обозрение. Скандальный разрыв в результате закончился неожиданным примирением. Сама Айза заявляла, что простила бывшего мужа ради сына Элвиса.

Впрочем, теперь экс-супруга Гуфа, вероятно, пожалела о своем решении. Ведь, попав в квартиру бывшей жены, Анохин почувствовал себя как дома. Бизнесмен не только ел из холодильника чужую еду, но и оскорблял старшего сына Айзы от Гуфа. Парень выиграл олимпиаду, но Дмитрий все равно назвал его дураком и обманщиком.

Телеведущая не выдержала такого хамства и пыталась отчитать экс-возлюбленного, на что услышала "Бе-бе-бе" от 45-летнего мужчины, вспомнила Айза. Ну а после этого Анохин и вовсе набросился на бывшую с кулаками.

"И он кидается на меня рукой и ногтем царапает. Он схватил меня и оторвал губу от десны, прямо снял кусок кожи до мяса. У меня просто кровища. Все это при детях! И замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня, защищая", – вспомнила произошедший ужас экс-жена репера.

Айза призналась, что позволила ребенку общаться с отцом из-за общественного давления. Однако теперь и сам Элвис не хочет видеть родителя и боится его.

А ведь в соцсетях Анохин выглядит примерным отцом. Папой его назвал даже первый сын Айзы от Гуфа.

Ранее стало известно, что бывшая жена рэпера Гуфа потеряла миллион на Боли.