Дибров потребовал прекратить смотреть Бузову: "Выбора нет"

У 64-летнего телеведущего Дмитрия Диброва пятеро детей от разных браков. Двое старших живут отдельно. А вот трое сыновей от четвертой жены пока набираются опыта и мудрости от знаменитого отца.

Главная проблема у современных детей – зависимость от гаджетов. "Они сейчас все сидят в планшетах и смартфонах, – говорит Дибров. – И у вас выбора нет – Бузова с ее страницей в соцсетях и 25 миллионами подписчиков победит. Ребенок все равно будет ее смотреть, как и зависать в бродилках и стрелялках. Поэтому единственный способ для родителей – быть интереснее, чем Бузова".

Дибров в этой связи дал дельный совет всем отцам: "Надо быть интереснее, чем смартфон! Ведь во время детства Бузовой тоже было много чего интересного, как, например, ночные клубы. Но папа Оли ставил девочку на табуретку и заставлял пить песни Queen. В результате она пошла правильным путем. Тоже самое со мной делал и мой отец в 1964-65 годах в Ростове. Он показывал мне Чехова и Окуджаву, рассказал очень смешные шпильки из разных языков. И я вырос таким, какой есть".

По глубокому убеждению Диброва, в любых проблемах детей виноваты родители. Мол, мать с отцом должны хорошо подумать, почему ребенок должен отставить смартфон и провести время с ними.