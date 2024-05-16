Эксперт рассказал о страшных последствиях имитации оргазма: Не нужно этого делать

Часто женщины имитируют оргазм, чтобы секс, который не приносит удовольствия, поскорее закончился. Понять, действительно ли партнерша получила наслаждение или просто делает вид, мужчинам очень сложно. И, казалось бы, в чем проблема, если все довольны? Однако так делать ни в коем случае нельзя, заявляет сексолог Ирина Ним. И дело не только в том, что вы обманываете своего любимого.

Неудачи в постели для многих мужчин смерти подобны. Почему-то принято считать, что ответственность за оргазм обоих несет только один партнер. Именно поэтому представители мужского пола так часто впадают в уныние, когда женщина сообщает, что ей что-то не нравится. Сексолог отмечает, что и мужчинам, и дамам необходимо научиться говорить о сексе. Ведь абсолютно нормально, если партнер не знает ваши эрогенные зоны, точно так же, как является нормой то, что избранница захочет рассказать, какие прикосновения ей приятны.

Имитируя оргазм, страдает не только самооценка мужчины, но и сама женщина, выдающая ложь за действительность. Ведь кроме того, что вместо наслаждения приходится терпеть неприятные ощущения, со временем вовсе может появиться отвращение к сексу. Есть вероятность, что после этого вернуть желание заниматься любовью будет очень сложно, предупреждает Ирина Ним.

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