Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию: сняты надбавки

Автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза в недавнем интервью рассказал о своей скромной пенсии. По его словам, размер его пенсионных выплат составляет всего 16 тысяч рублей, так как он не имеет никаких почетных званий. Мол, это стандартная базовая пенсия для москвичей.

Однако Юрий Лоза получает дополнительные доходы от авторских прав на свои песни. Его музыкальные произведения продолжают приносить ему доходы благодаря тому, что их слушают по всему миру, транслируют на радио и телевидении, а также используют в публичных местах. Однако именно из-за этих доходов с него сняты дополнительные надбавки к пенсии, пояснил 70-летний композитор.

Юрий Лоза не раз говорил, что его вклад в культуру достоин признания, в отличие от творчества Филиппа Киркорова, который является народным артистом России. Музыкант считает, что деятельность певца направлена на самопродвижение и показуху. "Мне же звания не дали, а ему дали. Но за что ему дали?", – жаловался исполнитель хита "Плот".

Ранее Юрий Лоза высказался об использовании артистами фонограммы во время выступления. Музыкант объяснил, в каких случаях это допустимо. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".