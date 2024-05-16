"Костюм Адама": SHAMAN довел до экстаза россиянок

В четверг, 16 мая, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN представил новую песню "Любимая женщина", а также клип на нее, в котором предстал в нескольких образах: любовника, героя-шоу "Холостяк", рокера. На протяжении трех минут артист признается в любви и осыпает условную возлюбленную комплиментами. В клипе певец, что интересно, один.

На третьей минуте видео появляются довольно любопытные кадры, которые, по задумке, должны пробудить фантазию поклонниц. Несколько секунд клипа посвящены "Костюму Адама". По крайней мере, так написано на размытом фрагменте телесного цвета. Очевидно, это еще один образ, в котором предстал SHAMAN, но только ради того, чтобы подразнить фанаток.

Они, кстати, в восторге от новой работы Ярослава. Судя по комментариям, которые россиянки оставили под видеороликом, певец довел их до экстаза. "Спасибо родной! Ты просто волшебник и чародей! Ярослав Несравненный", "Его музыка, его песни, исполнение все вызывает в душе какой-то трепет, восприятие чего-то неземного, его светлый образ завораживает и вместе с песней уносит нас для каждого в свое воспоминание", "Шедевр! Как божественно! Неземная красота", "Великолепное, искрящееся страстью, любовью и юмором видео", – прокомментировали фанатки SHAMAN'a.