Получили по заслугам: Меган Маркл и принца Гарри официально признали "преступниками"

Меган Маркл и принц Гарри влипли в очередной грандиозный скандал. Не успели они вернуться из поездки в Нигерию, как в Штатах на них обрушился настоящий шквал хейта из-за их благотворительной организации Archewell. В прессу просочился документ, в котором говорится, что детище семьи официально признали "преступным".

Источник сообщает, в том самом документе и Меган Маркл, и принц Гарри числятся "нарушителями закона". Кроме того, подпись под этими словами поставил не кто иной, как сам генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. Сообщается, что за нарушение закона организация временно или совсем прекратит работу, а ее учредители будут оштрафованы. В настоящее время фонд не может ни собирать, ни распределять деньги.

Согласно уведомлению прокурора, причиной стало то, что наследник Карла III с женой не платили регистрационные взносы. Долг за это время накопился внушительный. Кроме того, от учредителей Archewell не поступил отчет о работе фонда за год.

После того как подробности документа узнала общественность, принц Гарри с супругой начали оправдываться, мол, все платили и отчеты отправляли. По их словам, произошла какая-то ошибка, из-за которой данные не дошли куда нужно.

Впрочем, верить членам королевской семьи отказываются. А критики уверены, что оплаты действительно не было. Дело в том, что фонд Меган и Гарри понес большие убытки, недобрав по сравнению с прошлым годом несколько миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осталась без всего, а эксперты предсказали крах ее планов.