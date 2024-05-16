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Четверг 16 мая

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"Последствия некачественной пластики": 75-летняя Пугачева резко сдала

Врач обратила внимание на появившиеся на лице Аллы Пугачевой изъяны.

В прошлом году появились слухи о том, что Алла Пугачёва, которая живёт то в Израиле, то на Кипре, чувствует себя не очень хорошо. Говорят, что у неё проблемы со здоровьем, которые обострились из-за хронического заболевания. Певица жаловалась продавцам во время похода по магазинам на то, что местный климат ей не подходит, и у неё сильно болят и отекают ноги. Это вынудило её покупать обувь на размер больше.

Во время концерта группы «ДДТ» на Кипре, где присутствовала Алла Пугачёва, зрители обратили внимание на её внешний вид. Артистка выглядела уставшей: она сутулилась, а её движения были нескоординированными. Это не могло не вызвать беспокойства у поклонников. Мол, ранее Алла Пугачева часто гуляла по острову в компании супруга, наслаждаясь местными красотами. Однако теперь кажется, что она больше времени проводит дома.

Российские медики, посмотрев фотографии Аллы Пугачевой в социальных сетях, высказали мнение, что ей необходимо уделять больше внимания своему здоровью. В частности, пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что у певицы видны последствия неудачных пластических операций: подбородок стал тяжелее, губы асимметричны. 

"Все это последствия некачественно сделанной пластики", – считает эксперт.

Алла Пугачева старается скрыть свои проблемы с помощью фотошопа, но это не всегда удается. Фотографии часто обработаны настолько сильно, что трудно разглядеть ее черты лица. Байрамукова выразила недоумение по поводу такого подхода к внешности, отметив, что великие певицы прошлого, такие как Людмила Зыкина и Валентина Толкунова, старели естественно и достойно,  в отличие от 75-летней народной артистки СССР.

16 мая 2024, 19:44
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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