Пресняков рассказал об отношениях с уехавшим в США сыном: поддерживает вместе с Орбакайте

Исполнитель Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской. О своей предыдущей семье музыкант старается не упоминать в публичном пространстве. Не комментировал артист и эмиграцию своего старшего сына Никиты, который родился в союзе с Кристиной Орбакайте. 32-летний звездный наследник тайно уехал в США два года назад.

За океан внук Аллы Пугачевой перевез и свою жену. Сначала Никита находился в поисках себя и раздумывал, чем сможет зарабатывать в Америке, а потом начал снимать клипы на заказ и монтировать их. Судя по всему, бегать с камерой по улицам перспективному в России артисту не понравилось, поэтому теперь он снова пытается вернуть на сцену, но уже в Штатах. Несколько месяцев назад Никита провел кавер-концерт, скоро планируется еще один.

Начинания сына поддерживает и Кристина Орбакайте. Недавно в своем блоге она прорекламировала ближайшее выступление Никиты. Выяснилось, что и отец верит в успех наследника.

"Конечно, я общаюсь, это же мой сын... Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось... Вроде все нормально", – заявил музыкант.

А вот у самой Кристины Орбакайте, судя по всему, в США дела идут не очень. Недавно она объявила, что планирует приехать с концертами в Израиль. На Святой земле она проведет четыре выступления. Уже известны и цены на билеты.