Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о продаже своего тела

С первых дней появления в шоу-бизнесе Прохор Шаляпин прославился любовью к женщинам постарше. Первой супруге артиста было 52 года, в то время как самому певцу всего 30. Последующие дамы сердца тоже удивляли общественность разницей в возрасте с Прохором. Однако сейчас артист свободен или тщательно скрывает свои отношения.

Тем не менее это не избавило Шаляпина от назойливых сплетен. Недавно в Сети появилась информация, что исполнитель предлагал услуги сексуального характера на специализированных сайтах. Сообщалось, что оценивал свое тело артист в 200 долларов.

Такие сплетни возмутили Шаляпина. Он отметил, что, конечно, это все сплетни, которые не имеют ничего общего с правдой. Кроме того, если бы ему и пришлось зарабатывать таким способом, то он бы выставил цену гораздо выше, объяснил певец.

"Нет, я играю по-крупному, какие 200 за час. Если честно, у каждого есть цена. Вот тебе предложи то, другое, ты покочевряжишься и согласишься. И так любую певицу, артистку. Просто никто не предлагал. На эстраде на нашей, что все карьеру построили за красивые глазки, за талант?" – высказался артист.

Шаляпин отметил, что, несмотря на то, что предпочитает другие способы заработка, он уважает настоящих "настоящих проституток" за честность.

Ранее Прохор Шаляпин предъявил новую женщину, чем шокировал поклонников.