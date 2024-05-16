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Четверг 16 мая

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Развод неминуем: Аффлек и Лопес расстались спустя 2 года после свадьбы

Развод неминуем: Аффлек и Лопес расстались спустя 2 года после свадьбы

Инсайдеры говорят, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не вместе.

В начале XXI века Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были парой. Они планировали пожениться, но в 2003 году неожиданно расстались. После этого певица и актриса не раз влюблялась, стала мамой. Бен же женился на своей коллеге по цеху Дженнифер Гарнер, которая тоже подарила ему ребенка. В 2021 году, к удивлению поклонников, Лопес и Аффлек снова сошлись и через год поженились.

В течение нескольких лет поклонники активно обсуждали каждый шаг Дженнифер и Бена, радуясь их воссоединению. Многие были уверены, что именно так и выглядит истинная любовь. Мол, она не проходит с годами. Но, судя по всему, снова все кончено.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: YouTube / @JohnJLover

Инсайдеры бьют тревогу, сообщая о неминуемом разводе Аффлека и Лопес. Дескать, их уже на протяжении нескольких месяцев не видят вместе. Кроме того, певица ищет новую недвижимость. "На этот раз Бен не виноват!" – сказал один из тех, кто якобы владеет ситуацией.

По словам инсайдера, все дело в ревности Дженнифер Лопес, которая постоянно пытается контролировать Бена Аффлека. Кроме того, актер категорически против внимания прессы, но певица охотно демонстрирует роман на камеры и раздает откровенные интервью. 

Стоит отметить, что пока официальных заявлений о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека нет, но инсайдеры настаивают: они расстались если не навсегда, то на время.

16 мая 2024, 20:05
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: YouTube / @JohnJLover
Дмитрий Алексеев
dailymail.co.uk✓ Надежный источник

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