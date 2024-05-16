Шаляпин признался, что боится Бабкину: Мышление трактора

В недавнем выпуске шоу "Алена Блин Посидим" 40-летний певец Прохор Шаляпин, известный своими романами с женщинами постарше, поразмышлял о Надежде Бабкиной как о возможной спутнице жизни. Он выразил глубокое уважение к 74-летней народной артистке, подчеркнув ее состоятельность и статус. Однако певец признался, что боится певицу.

Причина страха кроется в ее сильном характере и мощной энергетике. Прохор Шаляпин считает, что Надежда Георгиевна способна доминировать в отношениях, что якобы не есть хорошо.

"У нее мышление трактора, она раздавит тебя", – сказал певец.

По мнению артиста, чтобы быть с такой женщиной, необходимо, чтобы она была по-настоящему увлечена своим партнером. Он отметил, что у Надежды Бабкиной есть множество поклонников благодаря ее финансовым возможностям и влиянию. Мол, она окружена влиятельными людьми и может выбирать из множества поклонников.

Вместе с тем Шаляпин отметил внешнюю привлекательность Бабкиной. По мнению певца, она всегда выглядит ухоженной и великолепной. Однако он считает, что ее внутренний мир слишком напряженный для него. Он сравнил ее мышление с трансформаторной будкой высокого напряжения, что делает ее слишком сложной для него.

Прохор Шаляпин также признался, что предпочел бы более простую и легкую женщину, которая не была бы столь сильной и доминирующей. Ему хотелось бы найти кого-то, кто был бы менее напряженным и более легким в общении. Надежда Бабкина же – очень сильная женщина, и это делает ее неподходящей избранницей для него.