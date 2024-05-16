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Четверг 16 мая

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Скоро выпустят? Россияне бросились вызволять Блиновскую из СИЗО

Скоро выпустят? Россияне бросились вызволять Блиновскую из СИЗО

Блогерша находится в изоляторе почти пять месяцев.

Главная "марафонщица" страны Елена Блиновская попала в СИЗО в начале этого года. До сих пор блогерша находится под стражей и пробудет там как минимум до июля. Все это время звезда интернета не виделась со своими четырьмя детьми. Не поспособствовало освобождению Блиновской даже то, что ее муж добровольно отправился на СВО. 

Пока хейтеры Елены радуются ее неудачам, подруга "феи желаний" Юлия Сальникова решила бороться за освобождение блогерши. Девушка ссылается на то, что Блиновская не совершила тяжелых преступлений и поэтому должна быть со своими детьми, а не за решеткой. Она создала петицию, в которой просит неравнодушных россиян помочь Елене. 

"Вы знаете, что Елена, мама четырех детей, находится в СИЗО с января 2024 года. Она не совершила насильственных преступлений, она не причинила такого вреда, который нельзя исправить", – говорит подруга в видео, которое опубликовала в своем блоге. 

Сальникова заявила, что Блиновская давно признала свою вину и готова выплатить долг, как только ее освободят из изолятора. 

Юлия Сальникова. Фото: соцсети/@yulia_t_moscow

Не заставили себя ждать и поклонники Елены. Они тут же бросились вызволять "марафонщицу" из СИЗО. В настоящий момент петицию, созданную Юлией, подписала почти тысяча человек. 

На последнем заседании, которое прошло 24 апреля, Блиновская просила сжалиться над ней. Она рассказала, что дети, которые теперь остались и без отца, пишут ей письма, в которых постоянно спрашивают, когда мама вернется к ним. 

Ранее женский журнал "Клео.ру" сообщал, что Блиновскую ошеломило решение мужа отправиться на СВО. 

16 мая 2024, 13:38
Елена Блиновская. Фото: соцсети/@elena_blinovskaya
Елизавета Федорова
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