Скрывавшая болезнь Бородина выдала правду: "Вчера еще боролось, а сегодня сдаюсь"

Известная ведущая Ксения Бородина, несмотря на плотный график, успевает быть и хорошей мамой, и вести многомиллионный блог в социальных сетях. Со своими подписчиками телеведущая часто откровенничает и делится разными советами по уходу и здоровью. Однако в этот раз экс-ведущая "Дома-2" рассказала подписчикам печальную новость: ее сразила болезнь.

"38,5. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5, но сегодня сдаюсь", – пожаловалась поклонникам звезда.





Заболевать Бородина начала еще вчера, но рассчитывала, что справится с недугом за ночь, поэтому не стала рассказывать сразу. Сегодня Ксения поняла, что разболелась окончательно. Из-за недуга пришлось отложить важные дела и встречу с подругой. В такой ситуации Ксения, конечно, выбирает свое здоровье, поэтому приняла решение не выходить из дома, а лечиться. Но беда не приходит одна, тело телеведущей обсыпало красными пятнами. Она подозревает, что аллергия появилась из-за меда.

"Решила выпить чай с медом, чтобы сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик", – написала теледива.

Ксения рассчитывает, что за несколько дней она сможет поставить себя на ноги и вернуться к рутине до следующей недели. Бородина обложилась лекарствами и старается больше отдыхать. Впрочем, в своем блоге она все так же активна и общается с поклонниками.

Ранее стало известно, что Ксения Бородина влепила пощечину недавно женившемуся бывшему мужу.