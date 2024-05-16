Стало известно, где похоронят звезду "Тайн следствия" Левакова

15 мая не стало звезды российского кино и театра Олега Левакова. Печальную новость сообщили коллеги артиста из Театра Ленсовета в Санкт-Петербурге. Известно, что звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" покинул этот мир вечером, однако о том, как это произошло, пока сообщается.

"Мы потеряли родного человека", – написали сотрудники театра в блоге.

Коллеги рассказали, что Олега Александровича они запомнят как доброго человека с чувством юмора, спешащего всем на помощь.

Несколько позже появилась и информация о дате и месте прощания с Леваковым. Работники театра сообщили, что выразить соболезнования семье погибшего можно на главной сцене 18 мая с 11 часов дня до 12:30. Отпевать артиста будут во Владимирском соборе города Санкт-Петербург, после этого процессия перенесется на Ковалевское кладбище, где и похоронят знаменитость.

Широкой публике Леваков запомнился как актер, мастерски воплощающий героев полицейских сериалов. В его фильмографии 76 работ, среди наиболее популярных – "Мажор", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и другие. Однако большую часть жизни звезды занимал театр. В 93-м году актер получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м его удостоили почетного звания народного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что другую звезду "Улиц разбитых фонарей" сбил автомобиль. Актера экстренно госпитализировали с многочисленными травмами.