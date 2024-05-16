Тайна кольца на безымянном пальце Баскова раскрыта: Готов к переменам

Народному артисту России Николаю Баскову часто приписывают романы известными дамами, но все эти разговоры остаются слухами. Артист предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни, поскольку считает, что счастье любит тишину.

На недавней музыкальной премии Басков появился с кольцом на безымянном пальце, чем вновь спровоцировал слухи о романе. Артист во время беседы с журналистами раскрыл тайну появления украшения.

Николай дал понять, что это кольцо не является символом брачных уз. Мол, просто украшение – понравилось и надел. Он заверил представителей прессы, что, когда в его личной жизни произойдут изменения, он обязательно сообщит им об этом.

Кстати, артист все еще надеется встретить женщину, которая станет для него опорой и поддержкой.

"Я готов к переменам любым", – признался вокалист.

Однако Николай Басков больше не стремится заводить отношения с известными женщинами, так как считает, что с ними невозможно построить прочную семью. Он заявил, что ему нужна простая и домашняя девушка, а не светская львица.

К сожалению, сейчас у артиста нет времени на целенаправленные поиски второй половинки. Его рабочий график расписан на месяцы вперед. Сейчас Николай активно участвует в отборочных турах проекта "Ну-ка, все вместе", которые проходят по всей стране.