У Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем: страдает два месяца

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Четверг 16 мая

23:29У Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем: страдает два месяца 21:50Скандал не утихает: Успенская нанесла ответный удар Киркорову 20:39Шаляпин признался, что боится Бабкину: Мышление трактора 20:05Развод неминуем: Аффлек и Лопес расстались спустя 2 года после свадьбы 19:44"Последствия некачественной пластики": 75-летняя Пугачева резко сдала 18:51Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию: сняты надбавки 17:38Тайна кольца на безымянном пальце Баскова раскрыта: Готов к переменам 16:42"Костюм Адама": SHAMAN довел до экстаза россиянок 14:56Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о продаже своего тела 14:15Скрывавшая болезнь Бородина выдала правду: "Вчера еще боролось, а сегодня сдаюсь" 13:38Скоро выпустят? Россияне бросились вызволять Блиновскую из СИЗО 13:03Дибров потребовал прекратить смотреть Бузову: "Выбора нет" 11:34"Бойфренд" Муцениеце чуть не изменил ей на вечеринке: Прямо на глазах у Агаты 10:43Стало известно, где похоронят звезду "Тайн следствия" Левакова 10:11Пресняков рассказал об отношениях с уехавшим в США сыном: поддерживает вместе с Орбакайте 09:38Бывшую жену Гуфа жестоко избил любимый мужчина: "Все это при детях" 08:48Утерла всем нос: Волочкова ликует из-за своей новой победы 04:30Эксперт рассказал о страшных последствиях имитации оргазма: Не нужно этого делать 01:08Получили по заслугам: Меган Маркл и принца Гарри официально признали "преступниками" 22:10Волочкова светит голой грудью на пляже: Судачат за спиной 22:04Как пережить безответную любовь: 10 советов, которые помогут вам двигаться дальше 21:32"Отмененная" в России Орбакайте готовится к чесу по Израилю 20:49Вот кто стоит за появлением Ольги Бузовой на ТВ: кому она обязана? 20:16"Дело принципа": вот почему на самом деле Боня решила остаться в России 19:43"Опасаются и боятся": Валерия нашла объяснение одиночеству Бузовой 18:36"Любви к стране у нее не было": почему Алла Пугачева не заслуживает прощения 17:17"Страсти нет": сделано заявление о проблемах в семье Агутина и Варум 16:14"Не одинока": подруга выдала правду про Ольгу Бузову 14:41Бузова пошла в разнос на изысканном вечере - еле сняли со стола 13:45SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию 13:09Авербух раскрыл реальную причину развода с первой женой: "Увидел молодуху" 11:23Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков" 10:39Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений 09:55Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились 09:15СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия 08:48Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата 04:23"Произойдет ужасное": предсказания индийского пророка уже начинают сбываться 01:06Раскинулась на кровати, светя грудью: в Сеть попали постельные снимки Анфисы Чеховой 22:04Билан впал в депрессию из-за провала в личной жизни: Справляться нужно самому 21:34Ксения Бородина в шоке от "Евровидения-2024": Катастрофа просто 20:53Почему Киркоров жаждет наказать Успенскую: Намек на нетрадиционные предпочтения 20:39Благоприятные дни для маникюра в июле 2024 года 20:09"Раз в неделю": как изменится шоу "Вечерний Ургант", вернувшись в эфир 19:31"Сложно и больно ": перенесшему инфаркт Куклачеву прочат пять лет спокойной жизни 18:47"Не продержалась и двух недель": МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе 17:28Известный продюсер указал на ошибку молчаливого Урганта: Травля из-за этого 17:18Детская мода на лето 2024 года: обзор актуальных трендов и элементов гардероба 16:51Получившая награду Лорак внезапно заговорила о Ротару: Я и подумать не могла 16:07"Это был не Валентин": пришедший к умирающему Юдашкину Киркоров потерял дар речи 14:38Молодая шатенка, противоположность Пугачевой: вот на ком едва не женился Галкин*
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У Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем: страдает два месяца

У Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем: страдает два месяца

Лариса Гузеева рассказала о своем состоянии.

В марте Лариса Гузеева попала в неприятную ситуацию: она упала и почувствовала резкую боль в ноге. Актриса не сразу обратилась к врачу, а сделала это лишь спустя несколько дней. После осмотра выяснилось, что актриса сломала ногу, и ей пришлось наложить гипс.

Недавно актриса поделилась историей о том, как она преодолевает трудности, связанные с травмой. Чтобы ускорить процесс восстановления, ведущая программы "Давай поженимся!" начала посещать массажистов. Однако она до сих пор испытывает проблемы с передвижением.

Лариса Гузеева рассказала, что два месяца на костылях были для нее тяжелым испытанием. Она чувствует себя настолько ограниченной в движениях, что не может даже наклониться.

"Два месяца со сломанной ногой, на костылях – <...> тот еще квест", – рассказала артистка.

К тому же, актриса хочет носить босоножки летом, но пока это остается для нее недостижимой мечтой.

Ранее Лариса Гузеева прокомментировала необычное предложение депутата Виталия Милонова. Политик предложил артистке стать лицом проекта об интернет-знакомствах на "Госуслугах". Телеведущая рассказала, что может заставить её согласиться на это. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

16 мая 2024, 23:29
Лариса Гузеева. Фото: соцсети/@_larisa_guzeeva_
Дмитрий Алексеев
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