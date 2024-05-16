У Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем: страдает два месяца

В марте Лариса Гузеева попала в неприятную ситуацию: она упала и почувствовала резкую боль в ноге. Актриса не сразу обратилась к врачу, а сделала это лишь спустя несколько дней. После осмотра выяснилось, что актриса сломала ногу, и ей пришлось наложить гипс.

Недавно актриса поделилась историей о том, как она преодолевает трудности, связанные с травмой. Чтобы ускорить процесс восстановления, ведущая программы "Давай поженимся!" начала посещать массажистов. Однако она до сих пор испытывает проблемы с передвижением.

Лариса Гузеева рассказала, что два месяца на костылях были для нее тяжелым испытанием. Она чувствует себя настолько ограниченной в движениях, что не может даже наклониться.

"Два месяца со сломанной ногой, на костылях – <...> тот еще квест", – рассказала артистка.

К тому же, актриса хочет носить босоножки летом, но пока это остается для нее недостижимой мечтой.

Ранее Лариса Гузеева прокомментировала необычное предложение депутата Виталия Милонова. Политик предложил артистке стать лицом проекта об интернет-знакомствах на "Госуслугах". Телеведущая рассказала, что может заставить её согласиться на это. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".