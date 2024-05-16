Скандал не утихает: Успенская нанесла ответный удар Киркорову

Филипп Киркоров подал иск в суд после того, как в одном из интервью Любовь Успенская назвала его женоненавистником. Певец требует взыскать с бывшей подруги 10 миллионов рублей, утверждая, что такие слова порочат его честь и достоинство.

Любовь Успенская, в свою очередь, выразила осуждение по поводу действий Филиппа Киркорова, который намеревается получить от нее огромную сумму за якобы оскорбляющие высказывания.

Также стало известно, что 70-летняя артистка подала досудебную претензию. Это стало ее ответным ударом. Она потребовала, чтобы певец публично опроверг свои слова, сказанные в ее адрес. Исполнительница настаивает, чтобы поп-король немедленно опроверг свои заявления о том, что она якобы "выпрашивала подарки и одежду" и что она "попрошайка". Кроме того, она требует, чтобы все публикации, содержащие это интервью, были удалены.

Ранее адвокат Сергей Жорин попытался объяснить, почему Филипп Киркоров стремится наказать Любовь Успенскую через суд. По мнению юриста, дело вовсе не в защите чести и достоинства. Мол, это все из-за намека на ориентацию 57-летнего певца. Слова адвоката приводил женский журнал "Клео.ру".

