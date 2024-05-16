Утерла всем нос: Волочкова ликует из-за своей новой победы

Роскошная квартира в Санкт-Петербурге – гордость Анастасии Волочковой. Балерина нечасто туда приезжает, но искренне радуется, что владеет элитными апартаментами в центре города. Сама звезда называет эту недвижимость "дворцом своей души". Однако несколько лет назад с квартирой случилась неприятность: протекла крыша и все затопило.

Последствия были ужасны, сокрушалась заслуженная артистка России. Вздулся паркет, по стенам, камину и окнам пошли трещины, из-за сырости все покрылось плесенью. Больше всего Анастасия переживала из-за напольного покрытия, ведь только оно стоит огромных денег.

Тогда Волочкова пригласила эксперта, который оценил сумму ущерба, и подала в суд на ТСЖ. Артистка потребовала не только компенсацию за нанесенный квартире вред, но и плату за моральное потрясение. Иск балерины удовлетворили частично. Волочкова ликует от своей новой победы, ведь с момента происшествия прошло уже три года, и казалось, что судебные тяжбы не закончатся.

"Суд требования истца удовлетворил частично, взыскав материальный ущерб в размере 3 503 000 рублей, моральный вред в 15 тысяч рублей, штраф в 1 759 000 рублей, госпошлину в 12 515 рублей", – говорится в постановлении.

Напомним, эту недвижимость танцовщице подарил ее бывший бойфренд – миллионер Сулейман Керимов. Ранее ее уже затапливало, но тогда звезда за свой счет сделала ремонт. Однако спустя три года ситуация повторилась, и тогда Волочкова решила обратиться к закону.

Ранее сообщалось, что балерина уселась на шпагат в стоматологическом кресле. Доктор скромно убежал в угол.