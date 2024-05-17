Бузова чувственно поцеловала Батрутдинова на глазах у Давы: Снова вместе?

Слухи о романе Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой ходили несколько лет назад. Официальных подтверждений у этих отношений нет, однако многие поклонники до сих пор считают, что певица и юморист были бы отличной парой. Однако пока свои чувства друг к другу звезды показывают только в рамках шоу.

Так произошло и в этот раз. В Сети завирусился отрывок из очередной программы на ТВ. В кадре Оля и Тимур сливаются в страстном поцелуе, и все это на глазах у ее бывшего Давида Манукяна. Что именно произошло на сцене, авторы ролика не объяснили и призвали смотреть шоу.





Напомним, Бузова и Дава разорвали отношения три года назад. Тогда телеведущая обвинила бывшего избранника в неуважении и жестоком к ней обращении. Позже выяснилось, что Манукян за время романа несколько раз предлагал исполнительнице хита "Мандаринки" пожениться, но Ольга отказывала.

Впрочем, после того скандального расставания бывшие возлюбленные все же встретились лицом к лицу на шоу "Сокровища императора". Тогда между артисткой и блогером снова пробежала искра, отметили поклонники, и многие посчитали, что эти отношения возобновятся. Выяснилось, что Манукян до сих пор хранит в телефоне переписки с певицей и не свел татуировку с ее именем, заключенном в сердце.