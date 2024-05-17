Дана Борисова спустила огромную сумму в Таиланде

Таиланд – одно из самых востребованных направлений для российских туристов. В эту страну приезжают люди с разным уровнем дохода, включая знаменитостей, чьим заработкам можно только позавидовать. Например, недавно в Таиланде провела три недели звезда передачи "Армейский магазин" Дана Борисова.

Как известно, телеведущая провела время на пляжах и в шикарном отеле вместе со своей дочерью и собакой. Такой отдых, конечно, не из дешевых. Дана рассказала, что путешествие обошлось ей примерно в 400 тысяч рублей, что для многих россиян может показаться огромной суммой. В своих планах на будущее она рассматривает еще одну поездку за границу, но пока держит направление в секрете.

К слову, Дана не так давно рассказывала о неудачном опыте, который ей пришлось пережить во время поездки в Таиланд. Из-за провала в памяти она пропустила свой рейс и была вынуждена купить новый билет за 100 тысяч рублей. Также был случай, когда она забыла о потраченном миллионе рублей в салоне красоты. Дана Борисова объясняет такие эпизоды своим биполярным расстройством. Этот диагноз подтвержден медицинской справкой, заверила 47-летняя телезвезда.