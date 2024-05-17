Диана Гурцкая рассказала, что винит себя в смерти мужа: "Если бы я была рядом"

В мае прошлого года жизнь Дианы Гурцкая разделилась на "до и после". В самолете, который возвращался с Кубы, скоропостижно скончался ее любимый супруг Петр Кучеренко. Мужчину пытался спасти находящийся на борту врач, но он не смог помочь 46-летнему мужчине.

Для Дианы эта утрата стала настоящим ударом. Ведь супруг был ее самым близким человеком и единомышленником, на которого она всегда могла опереться. Именно благодаря его вере в талант жены Гурцкая стала народной артисткой России. После его ухода певица закрылась в себе и взяла паузу в карьере. Она призналась, что мысли о том, что все могло быть иначе, не дают ей покоя.

"Успокаиваю и виню себя… У меня такое впечатление, если бы я была рядом, этого бы не случилось: успела бы подать стакан воды, подержать за руку, чтобы он не боялся", – рассказала артистка.

И сейчас, спустя год, не проходит и дня, чтобы Диана не вспоминала своего супруга. Каждый раз певица мысленно общается с Петром. От постоянной грусти ее спасает 17-летний сын Константин. Гурцкая призналась, что теперь живет ради него.

Впрочем, сейчас исполнительница постепенно начала возвращаться к работе и концертам. А ведь первые полгода казалось, что артистка и вовсе не выходит из дома. Сама Диана призналась, что после кончины мужа каждый день приходила на кладбище и разговаривала с Петром. Так продолжалось больше месяца.

Ранее Диана Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью.