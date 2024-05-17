Гагарина вышла в свет с экс-мужем на фоне слухов о воссоединении: "Она меня пригласила"

В Москве прошла премьера сериала "Красные линии", который является предысторией нашумевшей ленты "Бывшие". Главную героиню в проекте воплотила Полина Гагарина. Правда, первой на ковровую дорожку прибыла не она, а ее экс-супруг Дмитрий Исхаков, который сделал заявление.

"Мы с Полиной в хороших отношениях. Она меня пригласила. Думаю, что Полина хорошая актриса", – высказался бывший экс-муж певицы.

Следом на мероприятие приехала и главная героиня. Гагарина вышла на красную дорожку не со своим возлюбленным Станиславом Миковым, а в гордом одиночестве. Певица давно не скрывает эти отношения и познакомила танцора со своими детьми, поэтому многие удивились, что исполнительница предпочла оставить его дома.

Премьеру этого сериала многие ждали с нетерпением. Не могла скрыть гордость и сама лучшая певица России 2023 года. Она рассказала, что тщательно готовилась к роли и настояла на том, чтобы на ее героине было минимум косметики. Так получилось подчеркнуть образ простого человека, который только начинает строить карьеру писательницы, уверена Гагарина.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о воссоединении Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Бывшие супруги в парных нарядах мило улыбались и фотографировались.