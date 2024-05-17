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Пятница 17 мая

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Карьера закончена: Орбакайте рвет волосы на голове из-за неправильного выбора

Карьера закончена: Орбакайте рвет волосы на голове из-за неправильного выбора

Артистка рассказала, как столкнулась с беспощадной критикой в начале своего пути.

Известная артистка Кристина Орбакайте прославилась благодаря своим песням. Однако, как оказалось, идти по стопам своей матери и становиться исполнительницей она никогда не мечтала. Изначально дочь Примадонны узнавали как актрису, воплотившую девочку Лену в киноленте "Чучело". Дебют состоялся 41 год назад, но Кристина по сей день рвет на голове волосы из-за того, что когда-то выбрала микрофон вместо камеры и съемочной площадки. 

Впрочем, тогда у нее не было другого выбора. Только Орбакайте закончила ГИТИС, как в кинематографе начался непростой период. Фильмы практически не выпускали, и из начинающей актрисы Кристине пришлось переквалифицироваться в певицу. Она признается, что не все получалось блестяще. 

"Критика в мой адрес была беспощадной. Если как актрису, помня фильм «Чучело», меня хвалили, то, как певицу ругали", – заявила исполнительница хита "Танго втроем". 

Спустя время у дочери Пугачевой начали появляться почитатели ее творчества, и дела артистки пошли в гору. Сейчас она выступает в разных странах, однако сама Орбакайте признается, что жалеет о том, что карьера актрисы закончилась так рано. По словам наследницы Пугачевой, она и сейчас сыграла бы какую-нибудь роль в фильме хорошего режиссера. 

Ранее стало известно, что "отмененная" в России Орбакайте готовится к чесу по Израилю. 

17 мая 2024, 10:10
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Prozvezd✓ Надежный источник

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