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Пятница 17 мая

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Киркоров вычеркнул из своей жизни любимое "Евровидение": Принципиально не смотрел

Киркоров вычеркнул из своей жизни любимое

Филипп Киркоров по-особенному относился к "Евровидению", но все изменилось.

Филипп Киркоров представлял Россию на песенном конкурсе "Евровидение" как исполнитель в 1995 году. Тогда певец занял 17 место. В более поздние годы, вплоть до 2019-го народный артист ездил на "Евровидение" как наставник того или иного участника, причем не только от России. Также он написал немало композиций, которые занимали престижные места.

В частности, Филипп Киркоров ездил с Сергеем Лазаревым на европейский песенный конкурс дважды – в 2016 и 2019 годах. В 2021-м артист возил на "Евровидение" Наталью Гордиенко, которая представляла тогда Молдавию. Группа DoReDoS, выступавшая за ту же страну в 2018-м, тоже была под опекой Киркорова. В 2008-м Ани Лорак, представлявшая Украину, также ездила на конкурс вместе с Филиппом.

Поэтому "Евровидение" занимало особое место в сердце артиста. Сегодня же он открестился от него. Певец дал понять, что больше не намерен даже смотреть данное мероприятие, поскольку Россия больше не принимает участие в нем. "Для меня этот конкурс закончился <...> Случайно в интернете попал на выступление представителя Франции и девочки из Израиля [в этом году], которые мне очень понравились. Остальное я принципиально не смотрел и смотреть не буду", – заявил 57-летний Филипп Киркоров, дав понять, что вычеркнул из своей жизни некогда любимый конкурс.

17 мая 2024, 22:29
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
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