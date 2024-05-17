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Пятница 17 мая

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Куда пропала Анжелика Агурбаш: раскрыта тайна ее исчезновения

Куда пропала Анжелика Агурбаш: раскрыта тайна ее исчезновения

Анжелика Агурбаш рассказала о тяжелом периоде в жизни.

До сего момента не были известны причины исчезновения с публики 54-летней заслуженной артистки Белоруссии Анжелика Агурбаш. Во время недавней встречи с журналистами певица сообщила, что взяла паузу в карьере из-за тяжелого жизненного периода.

Анжелика поделилась, что пережила тяжёлый развод, который сильно повлиял на ее жизнь. Ее как творческую личность пытались сломить, убеждая окружающих, что у нее нет таланта, голоса и что она даже плохая мать. Певица понимала, что потребуется время, чтобы все наладилось, вернулось на свои места.

Агурбаш призналась, что ее имя связывали с огромными бюджетами и большими деньгами, хотя на самом деле это было не так. Она предпочитала не высказываться и не комментировать происходящее. Певица не осознавала, как сильно её морально-психологическое состояние пострадало из-за абьюза, который она пережила в браке. Она считала, что обладает силой и смелостью, но лишь недавно смогла освободиться от этого тяжелого бремени.

Ранее Анжелика Агурбаш рассказывала, от каких продуктов ей пришлось отказаться ради сохранения фигуры. Слова заслуженной артистки Белоруссии приводил женский журнал "Клео.ру".

17 мая 2024, 18:17
Анжелика Агурбаш. Фото: YouTube / @nsnfm
Дмитрий Алексеев
НСН✓ Надежный источник

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