Куда пропала Анжелика Агурбаш: раскрыта тайна ее исчезновения

До сего момента не были известны причины исчезновения с публики 54-летней заслуженной артистки Белоруссии Анжелика Агурбаш. Во время недавней встречи с журналистами певица сообщила, что взяла паузу в карьере из-за тяжелого жизненного периода.

Анжелика поделилась, что пережила тяжёлый развод, который сильно повлиял на ее жизнь. Ее как творческую личность пытались сломить, убеждая окружающих, что у нее нет таланта, голоса и что она даже плохая мать. Певица понимала, что потребуется время, чтобы все наладилось, вернулось на свои места.

Агурбаш призналась, что ее имя связывали с огромными бюджетами и большими деньгами, хотя на самом деле это было не так. Она предпочитала не высказываться и не комментировать происходящее. Певица не осознавала, как сильно её морально-психологическое состояние пострадало из-за абьюза, который она пережила в браке. Она считала, что обладает силой и смелостью, но лишь недавно смогла освободиться от этого тяжелого бремени.

Ранее Анжелика Агурбаш рассказывала, от каких продуктов ей пришлось отказаться ради сохранения фигуры. Слова заслуженной артистки Белоруссии приводил женский журнал "Клео.ру".