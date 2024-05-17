Муж Гурцкой предчувствовал свою смерть: шокирующее откровение певицы

Певица Диана Гурцкая испытывает трудности, пытаясь подобрать слова, чтобы говорить о своём покойном муже. Заместитель министра науки и образования России Петр Кучеренко ушел из жизни на 47-м году жизни. Смерть настала во время возвращения мужчины из командировки – он летел из Кубы в Москву.

Диана Гурцкая была потрясена этой утратой. Петр был для неё не только мужем, но и самым близким человеком, который всегда поддерживал её и верил в ее талант. В том числе благодаря его поддержке певица стала народной артисткой России. Они прожили вместе 18 лет.

В недавнем интервью Борису Корчевникову Диана рассказала, что не предчувствовала трагедию, ведь Петр, как обычно, собирался в поездку. Все ждали его возвращения с сувенирами, которые он обещал привезти. Однако часто в шутку Петр говорил о своих нехороших предчувствиях насчет перелетов, на что Диана всегда отвечала, чтобы он не говорил глупостей.

А после трагедии певица выпустила трогательную песню "Прости, я буду вечно тебя любить", посвященную любимому мужу. В тексте композиции Диана Гурцкая поет о молитве за возлюбленного и вечной любви к нему, несмотря на их разлуку. Но, что удивительно, эту песню выбрал для нее сам Петр еще при жизни. Эти откровения артистки стали шокирующими для публики, ведь ее муж, получается, будто предчувствовал трагедию.