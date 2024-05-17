Обманутая Собчак возмущена: почему из-за фамилии ей приходится платить больше?

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась в своем телеграм-канале переживаниями по поводу того, как ее известная фамилия становится причиной для необоснованного завышения цен на услуги. Она рассказала, что сталкивается с ситуациями, когда люди, узнав ее имя, начинают требовать за свои услуги вдвое больше, чем обычно.

Например, однажды к ней пришел массажист, рекомендованный друзьями, и запросил за сеанс 20 тысяч рублей. Когда Ксения узнала у подруги, сколько она платит за те же услуги, оказалось, что ей это обходится вдвое дешевле. На вопрос о причине столь высокой цены массажист ответил: "Ну вы же Ксения Собчак".

Такие случаи не единичны и касаются самых разных сфер жизни: от строителей и домашних работников до учителей ее сына Платона. Собчак отметила, что ей приходится скрывать свою личность или просить друзей нанимать людей от ее имени, чтобы избежать необоснованного завышения цен.

Ксению Собчак возмущает подобное отношение. По словам телезвезды, она зарабатывает деньги своим трудом, а не получает их просто так. Она считает несправедливым, что люди пользуются ее известностью для собственной выгоды и увеличивают стоимость своих услуг только потому, что знают её фамилию.