Оскандалившуюся Королеву снова погнали со сцены: "Все же понимают, кто она"

Наташа Порывай, которая впоследствии выступала под фамилией Королева, была невероятно популярна в 90-е. Складные незамысловатые песенки, которые для нее писал Игорь Николаев, звучали из каждого утюга. "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна" и другие композиции рвали все хит-парады. Однако после расставания с Николаевым в творчестве Королевой уже не было прорыва.

Продюсер Евгений Морозов считает, что солистка детского хора прославилась не благодаря голосу, а с помощью удачного замужества в 18 лет и правильного продвижения. Так, по словам эксперта, нового творчества Королевой мы уже не увидим.

Морозов заявил, что таланта у Наташи не было изначально. А вот тот факт, что Николаев был вхож в круг Аллы Пугачевой, сыграл важную роль в популярности Королевой. Спустя некоторое время начинающая артистка уже выступала в "Рождественских вечерах" , что в то время гарантировало успех.

"Ведь, все же понимают, кто она? Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может", – заявил продюсер.

А вот у Игоря Николаева после разрыва с Королевой дела, наоборот, пошли в гору, считает Морозов. По словам продюсера, исполнитель хита "Выпьем за любовь" стал более узнаваемым и успешным.

Совсем недавно вокруг Королевой разразился скандал. Артистка спела в Кремле, однако ее номер вырезали из выступлений.