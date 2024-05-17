Певица МакSим сообщила о кончине любимого человека: "Внутри все горело"

В середине нулевых строки "Просто трудный возраст, смятая постель" пели миллионы российских подростков. Хит малоизвестной на тот момент исполнительницы Марины Абросимовой произвел настоящий фурор. Именно благодаря этой песне артистка получила свою популярность. Однако оказалось, что страна могла никогда не услышать голос МакSим. Если бы не Михаил Кормишин, который первым разглядел талант певицы и стал ее продюсером.

Сегодня исполнительница сообщила о его смерти. В своем блоге артистка опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила Кормишина за все, что он для нее сделал.

"Друг, который после моего сыгранного и промяуканного "Трудного возраста" сказал: "Надо записать!" Тогда и понеслось!Мы делились важными строчками, музыкальными оборотами, наперегонки, внутри все горело!" – рассказала певица в соцсетях.





МакSим рассказала, что Кормишин был с ней строгим и даже иногда ругал. Например, когда на одном из выступлений певица встала к камере не той стороной. Однако это не помешало им быть близкими друзьями.

Как стало известно, Михаил покинул этот мир из-за остановки сердца. Музыканту было 56 лет. С Кормишиным простились в его родном городе Казани на Арском кладбище.

Ранее сообщалось, что МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе. Артистка заявила, что не продержалась и двух недель.