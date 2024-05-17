Певица МакSим сообщила о кончине любимого человека: "Внутри все горело"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Растрепанная и сгорбленная: поклонники Пугачевой прослезились от вида легендарной певицыРастрепанная и сгорбленная: поклонники Пугачевой прослезились от вида легендарной певицы "Не ожидала": выступившая в День Победы Наташа Королева в шоке от нового удара"Не ожидала": выступившая в День Победы Наташа Королева в шоке от нового удара Алла Пугачева получила таки признание в Израиле: Очень радыАлла Пугачева получила таки признание в Израиле: Очень рады Володина назвала знак зодиака, которого ждут денежные испытания в мае 2024Володина назвала знак зодиака, которого ждут денежные испытания в мае 2024

Лента новостей

Пятница 17 мая

12:53Модные женские луки на лето 2024 года: обзор актуальных трендов и ключевых предметов гардероба 11:28Певица МакSим сообщила о кончине любимого человека: "Внутри все горело" 10:44Звезда сериала «Папины дочки» Светлов без вести пропал после ограбления в Москве 10:10Карьера закончена: Орбакайте рвет волосы на голове из-за неправильного выбора 09:26Оскандалившуюся Королеву снова погнали со сцены: "Все же понимают, кто она" 08:44Гагарина вышла в свет с экс-мужем на фоне слухов о воссоединении: "Она меня пригласила" 04:42В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь 01:25Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024 года 01:11Все желания исполнятся: на эти знаки зодиака свалится удача на выходных 23:29У Гузеевой серьезные проблемы со здоровьем: страдает два месяца 21:50Скандал не утихает: Успенская нанесла ответный удар Киркорову 20:39Шаляпин признался, что боится Бабкину: Мышление трактора 20:05Развод неминуем: Аффлек и Лопес расстались спустя 2 года после свадьбы 19:44"Последствия некачественной пластики": 75-летняя Пугачева резко сдала 18:51Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию: сняты надбавки 17:38Тайна кольца на безымянном пальце Баскова раскрыта: Готов к переменам 16:42"Костюм Адама": SHAMAN довел до экстаза россиянок 14:56Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о продаже своего тела 14:15Скрывавшая болезнь Бородина выдала правду: "Вчера еще боролось, а сегодня сдаюсь" 13:38Скоро выпустят? Россияне бросились вызволять Блиновскую из СИЗО 13:03Дибров потребовал прекратить смотреть Бузову: "Выбора нет" 11:34"Бойфренд" Муцениеце чуть не изменил ей на вечеринке: Прямо на глазах у Агаты 10:43Стало известно, где похоронят звезду "Тайн следствия" Левакова 10:11Пресняков рассказал об отношениях с уехавшим в США сыном: поддерживает вместе с Орбакайте 09:38Бывшую жену Гуфа жестоко избил любимый мужчина: "Все это при детях" 08:48Утерла всем нос: Волочкова ликует из-за своей новой победы 04:30Эксперт рассказал о страшных последствиях имитации оргазма: Не нужно этого делать 01:08Получили по заслугам: Меган Маркл и принца Гарри официально признали "преступниками" 22:10Волочкова светит голой грудью на пляже: Судачат за спиной 22:04Как пережить безответную любовь: 10 советов, которые помогут вам двигаться дальше 21:32"Отмененная" в России Орбакайте готовится к чесу по Израилю 20:49Вот кто стоит за появлением Ольги Бузовой на ТВ: кому она обязана? 20:16"Дело принципа": вот почему на самом деле Боня решила остаться в России 19:43"Опасаются и боятся": Валерия нашла объяснение одиночеству Бузовой 18:36"Любви к стране у нее не было": почему Алла Пугачева не заслуживает прощения 17:17"Страсти нет": сделано заявление о проблемах в семье Агутина и Варум 16:14"Не одинока": подруга выдала правду про Ольгу Бузову 14:41Бузова пошла в разнос на изысканном вечере - еле сняли со стола 13:45SHAMAN сделал заявление об артистах, покинувших Россию 13:09Авербух раскрыл реальную причину развода с первой женой: "Увидел молодуху" 11:23Воробей высказала все, что думает о позднем отцовстве Петросяна: "Жизнь пишется без черновиков" 10:39Стало известно об уходе Домогарова после продолжительных мучений 09:55Взъерошенная Пугачева разоблачила сама себя: слухи подтвердились 09:15СМИ: У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия 08:48Турецкие сериалы отдыхают: вот что грозит актрисе, избившей жену русского Серкана Болата 04:23"Произойдет ужасное": предсказания индийского пророка уже начинают сбываться 01:06Раскинулась на кровати, светя грудью: в Сеть попали постельные снимки Анфисы Чеховой 22:04Билан впал в депрессию из-за провала в личной жизни: Справляться нужно самому 21:34Ксения Бородина в шоке от "Евровидения-2024": Катастрофа просто 20:53Почему Киркоров жаждет наказать Успенскую: Намек на нетрадиционные предпочтения
1370
800
true

Певица МакSим сообщила о кончине любимого человека: "Внутри все горело"

Певица МакSим сообщила о кончине любимого человека:

Артистка столкнулась с тяжелой утратой.

В середине нулевых строки "Просто трудный возраст, смятая постель" пели миллионы российских подростков. Хит малоизвестной на тот момент исполнительницы Марины Абросимовой произвел настоящий фурор. Именно благодаря этой песне артистка получила свою популярность. Однако оказалось, что страна могла никогда не услышать голос МакSим. Если бы не Михаил Кормишин, который первым разглядел талант певицы и стал ее продюсером.

Сегодня исполнительница сообщила о его смерти. В своем блоге артистка опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила Кормишина за все, что он для нее сделал.

"Друг, который после моего сыгранного и промяуканного "Трудного возраста" сказал: "Надо записать!" Тогда и понеслось!Мы делились важными строчками, музыкальными оборотами, наперегонки, внутри все горело!" – рассказала певица в соцсетях.

МакSим и Михаил Кормишин. Фото: соцсети/@maksimartist

МакSим рассказала, что Кормишин был с ней строгим и даже иногда ругал. Например, когда на одном из выступлений певица встала к камере не той стороной. Однако это не помешало им быть близкими друзьями.

Как стало известно, Михаил покинул этот мир из-за остановки сердца. Музыканту было 56 лет. С Кормишиным простились в его родном городе Казани на Арском кладбище.

Ранее сообщалось, что МакSим бросила лечение от алкоголизма в рехабе. Артистка заявила, что не продержалась и двух недель.

17 мая 2024, 11:28
МакSим. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Звезда сериала «Папины дочки» Светлов без вести пропал после ограбления в Москве

Звезда сериала «Папины дочки» Светлов без вести пропал после ограбления в Москве
Связи с артистом нет уже пять дней.

Карьера закончена: Орбакайте рвет волосы на голове из-за неправильного выбора

Карьера закончена: Орбакайте рвет волосы на голове из-за неправильного выбора
Артистка рассказала, как столкнулась с беспощадной критикой в начале своего пути.

Оскандалившуюся Королеву снова погнали со сцены: "Все же понимают, кто она"

Оскандалившуюся Королеву снова погнали со сцены: "Все же понимают, кто она"
Певице предрекли скорый закат карьеры.

Гагарина вышла в свет с экс-мужем на фоне слухов о воссоединении: "Она меня пригласила"

Гагарина вышла в свет с экс-мужем на фоне слухов о воссоединении: "Она меня пригласила"
Певица и Дмитрий Исхаков развелись в 2019 году. Сейчас у них подрастает 7-летняя дочь.

В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь

В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь
Артист не любит говорить о своей семье.

Все желания исполнятся: на эти знаки зодиака свалится удача на выходных

Все желания исполнятся: на эти знаки зодиака свалится удача на выходных
Троим счастливчикам повезет особенно.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу