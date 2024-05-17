Вот в чем дело: названа честная причина одиночества Волочковой

Анастасия Волочкова, несмотря на свою уверенность и яркую внешность, является очень чувствительной и ранимой женщиной, остро нуждающейся в любви и поддержке. Такое мнение высказала сваха Анна Осипова в беседе с порталом "Страсти".

По ее словам, известный роман танцовщицы с бизнесменом Сулейманом Керимовым был ярким и искренним. Мол, многие могут полагать, что отношения были основаны на финансовой выгоде, но это далеко от истины. Конечно, он проявлял внимание и заботу, но главное, что он дал ей – это любовь и поддержку, которых ей так не хватало в тот момент, считает Осипова. А деньги были лишь приятным дополнением.

Свахе понятно желание Волочковой иметь рядом сильное и надежное плечо. Но причина ее одиночества кроется вовсе не в отсутствии достойных мужчин рядом, а в ее "репутации скандальной дивы", а это очень мешает ей найти такого мужчину, честно отметила эксперт.

Но это, как считает Анна Осипова, лишь временное явление. Анастасия Волочкова искренне верит в любовь и надеется встретить того самого мужчину, который увидит в ней добрую и искреннюю женщину, готовую подарить ему свою любовь на долгие годы, а значит, шансы на женское счастье у танцовщицы все еще есть.