Бросившая мужа Пугачева пыталась "склеить" известного певца: Подвыпившая подошла

Когда-то между певцом Сергеем Рогожиным и народной артисткой России Аллой Пугачевой возникли напряженные отношения. В недавнем интервью бывший солист группы "Форум" объяснил: дело в том, что однажды Примадонна проявила к нему вовсе не дружеский, а романтический интерес в период, когда она уже бросила Сергея Челобанова, а Филипп Киркоров еще не было в ее жизни.

Тогда Сергей и его группа только что вернулись из гастролей по США, где они провели время в Майами. Приехав в Россию зимой, они выглядели загорелыми и стильными, одетыми в модную одежду, купленную в Америке. На одном из мероприятий в ночном клубе "Невские звезды", где собрались многие артисты, появилась и Пугачева.

По словам Рогожина, Алла Борисовна всегда была женщиной с характером и не обращала внимания на то, свободен ли мужчина или нет. В тот вечер певец пришел на мероприятие с женой, и они сидели вместе за столом. Однако это якобы не остановило Пугачеву, которая, будучи в нетрезвом состоянии, подошла к нему и начала откровенно флиртовать. Для Сергея такая настойчивость со стороны женщины была не просто непривычной, а неприятной.

"Она подвыпившая подошла и открыто пыталась меня "склеить", – рассказал 60-летний артист сайту tnzvezdy.ru.

Певец допускает, что для Аллы Пугачевой это было ударом по самолюбию. Сергей Рогожин, кстати, с улыбкой вспомнил этот эпизод. Артист дал понять, что лично для него это не стало камнем преткновения, хотя другие могли бы пожаловаться на подобное поведение Примадонны.