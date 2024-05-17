"В мае — маяться": как россияне выбирают обручальные кольца — исследование от Sunlight

Для большинства россиян свадьба – это не просто праздник, но и дань давним традициям и особенностям. Например, многие предпочитают жениться в определенные месяцы года, а в качестве обручального кольца выбирать украшения только из определенных металлов. Компания Sunlight провела масштабное исследование и выявила интересные подробности о выборе и покупке обручальных колец.

Так оказалось, что на май приходится наименьшее количество свадеб в году. В первую очередь, конечно, из-за старинного поверья: "В мае жениться – всю жизнь маяться". А вот больше всего свадеб россияне празднуют в августе, что связано с хорошей погодой и сезонным снижением цен на продукты питания.

Что касается обручальных колец, то, по словам подавляющего большинства респондентов – около 85% – начинают задумываться и выбирать кольца на свадьбу всего за несколько месяцев до церемонии, причём третья часть опрошенных уверяет, что справились с этой задачей меньше чем за месяц. И только менее 5% участников интервью сообщили Sunlight, что начали выбирать кольца за восемь и более месяцев до торжества.

При выборе свадебного украшения большинству в первую очередь важен дизайн – 74%, цена кольца – 54%, еще 38% респондентов ответили, что для них в приоритете качество изделия. А вот эксклюзивность кольца, его гипоаллергенность, а также бренд производителя интересует молодоженов меньше всего.

В результате опроса выяснилось, что больше половины россиян выбирают для себя классические обручальные изделия(57%). Еще 25% предпочитают кольцо с бриллиантами, а вот мужчины гораздо чаще покупают классические украшения, в отличие от женщин.

Абсолютное большинство, а именно 95% процентов участников интервью, считают: обручальное кольцо обязательно должно быть золотым, при этом не так важно, из желтого, розового или какого-то другого металла оно будет изготовлено. Всего 3,5% выбирают серебряные обручальные изделия, и меньше 1% голосов было отдано за платину. Молодожены подчеркивают: обручальное кольцо – это дань традициям, и почти треть респондентов не планируют менять его в дальнейшем.

Спросили женихов и невест и о стоимости выбранных ими колец. Оказалось, что почти половина (49%) купили обручальное изделие за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 19% потратили на украшения от 30 до 50 тысяч рублей, 9% - от 50 до 100 тысяч рублей, и всего 1% молодоженов купили кольца за сумму от 100 до 250 тысяч рублей. Оставшиеся 22% респондентов потратили на кольца до 10 тысяч рублей.

Помимо этого выяснилось, что чаще всего обручальные изделия будущие муж с женой выбирают вдвоем (85%). Еще 11% интервьюируемых ответили, что один из супругов самостоятельно приобрел украшения для обоих. При этом молодожены отметили, что совместная покупка колец делает их счастливее.