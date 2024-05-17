В Сеть попали фото скрытного Ивана Янковского с любимой женщиной: положил руки на грудь

Популярность Ивана Янковского буквально взлетела после выхода нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Однако звезда, в отличие от других снявшихся в сериале актеров, не раздает интервью направо и налево и не спешит участвовать в телешоу.

Иван в принципе ведет достаточно закрытый образ жизни, и разговорить знаменитость не смог даже успех в проекте. Так, артист достаточно тщательно скрывает свои отношения со звездой сериала "Отель Элеон" Дианой Пожарской. О своем романе артист рассказал, только когда округлившийся животик его беременной избранницы было уже сложно скрывать. А три года назад звездная пара все так же тайно узаконила отношения.

Несмотря на скрытность актера, известно, что он очень близок со своей семьей и родителями. Каждую свободную минуту Янковский старается проводить в окружении родных. Поклонники уже привыкли, что от Ивана не дождешься семейных снимков, поэтому они следят за блогом его матери Оксаны Фандеры, которая, на радость фанатов, накануне поделилась несколькими кадрами с сыном.

"Я люблю его до звезд, каждый смех как в первый раз", – трогательно подписала актриса снимки, на которых она с сыном обнимается.





Напомним, сейчас звезда фильма "В движении" не снимается в кино и не играет в театре. Два года назад Оксана пропала со всех радаров, и поговаривают, что Фандера уехала в Грузию, где сейчас живет постоянно. А вот ее супруг Филипп Янковский, как и прежде на сцене.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый публично охаял Янковского.