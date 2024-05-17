Все желания исполнятся: на эти знаки зодиака свалится удача на выходных

В начале следующей недели Солнце перейдет в знак Близнецов, а перед этим соединится с Юпитером, что смогут заметить все представители гороскопа. Это событие обещает исполнение желаний многих знаков зодиака в разных сферах. Так, например, с 18 мая можно смело заключать браки, ведь под покровительством этой планеты рождаются самые крепкие союзы. Кроме того, в этот период легко решаются все споры. Так что если впереди вас ждет суд, будьте уверены, что вопрос решится наилучшим образом для всех сторон.

Однако среди всех знаков зодиакального круга есть счастливчики, на которых буквально свалится удача в эти выходные. Больше всего повезет Близнецам. Успехи на работе, в личных делах, новые друзья и выгодные связи – везение может прийти абсолютно в любой сфере. Впрочем, продлится этот фарт недолго, стоит только небесному светилу перейти в Рака, всего придется добиваться самостоятельно и не надеяться на звезды.

Чего не скажешь об Овне, который до середины лета будет купаться в щедрости небесных тел. Начиная с 18 мая представителям этого знака зодиака удастся исполнить главную мечту своей жизни и решить все проблемы, которые висели мертвым грузом и не давали покоя.

Солнце в Юпитере сулит и Весам белую полосу, правда, только в делах любовных. Одинокие представители этого созвездия смогут встретить свою любовь, которая имеет все шансы перерасти в серьезные отношения и даже в крепкий брак. Что касается других сфер, то здесь небесные тела просто уберегут вас от необдуманных поступков и лишних проблем.